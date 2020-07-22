Иран пожаловался на перехват своего авиалайнера
Иран направил жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) из-за действий истребителей США в отношении иранского авиалайнера. Об этом сообщила Организация гражданской авиации страны.
"Организация гражданской авиации считает действия истребителей США, мешавших иранскому пассажирскому самолету, открытым нарушением международного права и норм, а также стандартов аэронавигации", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Кроме того, Иран официально заявил о протесте Совету ИКАО и потребовал незамедлительного изучения вопроса.
Накануне два истребителя F-15 вплотную приблизились к пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air в небе над районом Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы.