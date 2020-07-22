Коронавирус может оказаться непобедимым

Коронавирус SARS-CoV-2, возможно, никогда не удастся полностью победить, как утверждают ученые из Университета Миннесоты, сообщает ТАСС.

Согласно информации, вакцина может лишь ограничить распространение вируса, который со временем, скорее всего, адаптируется к человеческому организму и будет циркулировать так, как это делают вирусы простуды.

Майкл Остерхолм, директор Центра исследований инфекционных заболеваний полагает, что коронавирус будет существовать вместе с человечеством подобно ВИЧ. Также специалист сомневается, что с помощью вакцины людям удастся приобрести долговечный иммунитет, поскольку у переболевших иммунная защита, которую обеспечивают антитела, постепенно ослабляется.

Вакцинирование позволит создать иммунитет против коронавируса, который будет сохраняться от нескольких месяцев до нескольких лет. Для разработки более эффективных вакцин потребуется больше исследований, однако сейчас у человечества нет на это времени.