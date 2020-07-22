В беседе с haqqin.az директор Азиатского Банка Развития по Азербайджану Нариман Маннапбеков высказал свою оценку ситуации в банковской сфере Азербайджана, в частности, в одном из важнейших с точки зрения поддержки мелких и средних предпринимателей банке AccessBank на фоне глобального кризиса коронарежима.

Будучи крупнейшим партнером Азербайджана по развитию, Азиатский Банк Развития с 1999 года выделил более 5 миллиардов долларов США для поддержания банковской системы страны. Партнерская стратегия АБР в Азербайджане направлена на содействие развитию частного сектора, повышение эффективности государственного сектора, улучшение инфраструктуры и укрепление человеческого капитала. Азиатский Банк Развития (АБР) является мажоритарным акционером AccessBank-а, ему принадлежат 19,90% акций.

- Как Вы оцениваете текущее положение мировой экономики на фоне пандемии коронавируса (COVID-19)? Как скоро глобальная экономика сможет прийти в себя?

- Мы ожидаем резкое сокращение мировой экономики во II квартале текущего года. Политика сдерживания, применяемая против вспышки COVID-19, будет тормозить экономическую активность во многих странах, в том числе в крупнейших экономиках мира. Глобальное восстановление экономики, скорее всего, затянется, поскольку процессу нормализации будут препятствовать продолжающееся социальное дистанцирование и возможные повторения вспышек вируса. Даже если отдельным странам удастся нормализовать внутреннюю деятельность, слабая внешняя активность и нарушение цепочки поставок будут препятствовать процессу реабилитации. АБР присоединился к международным усилиям и совместной работе по ограничению распространения пандемии.

- В ходе видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава АБР Масацугу Асакава заявил о готовности банка продолжить поддержку диверсификации экономики Азербайджана и ее восстановления в период после окончания пандемии. Какие конкретные проекты запланированы в этом направлении?

- В нашей работе мы руководствуемся Стратегией Партнерства (Country Partnership Strategy – CPS), которая была одобрена правительством Азербайджана и Советом директоров АБР в прошлом году. Цель данной стратегии заключается в том, чтобы поддержать диверсифицикацию и всеобъемлющий рост экономики Азербайджана посредством предлагаемого широкого спектра методов, расширения знаний и работы частного сектора. CPS соответствует стратегической программе правительства по диверсификации экономики и политике внешних заимствований. На основании запроса правительства Азербайджана о внедрении новых и инновационных инструментов для поддержки доступа ММСП к финансированию в местной валюте, АБР предложил рассмотреть вопрос о создании механизма для покрытия первого портфеля убытков и управлять этим механизмом одним из существующих агентств. Мы надеемся, что АБР сможет оказать техническую помощь для этого механизма, если он будет создан.

- Как Вы оцениваете текущую ситуацию в банковском секторе Азербайджана?

- Эффективные схемы снижения рисков, новые финансовые инструменты; улучшенный рынок капиталов, использование финансовых посредников и доступ к финансовым средствам все еще развиваются, в том числе при поддержке АБР и других международных финансовых организаций. Мы приветствуем меры Центрального Банка Азербайджана (ЦБА), принятые для смягчения воздействия пандемии на финансовый сектор. Несмотря на то, что банковский сектор в Азербайджане стал намного сильнее, проблемы все еще существуют.

Как мы знаем, некоторые банки столкнулись с проблемой доступности ликвидности в местной валюте. С момента введения карантинного режима общий объем изъятий из банковской системы составил почти 900 млн манатов (определенная доля этих изъятий произошла из-за закрытия 4 банков). Чтобы справиться с этой проблемой, банки повысили ставки по депозитам для привлечения средств, но этого может быть недостаточно. Чтобы активнее стимулировать рынок, было бы полезно возобновить платформу межбанковского денежного рынка, чтобы все банки торговали своей ликвидностью.

- Как Вы оцениваете текущее финансовое состояние AccessBank, главным акционером которого является АБР?

- АБР доволен прогрессом, достигнутым AccessBank с момента выполнения плана рекапитализации банка. Банк немного опередил свой амбициозный бизнес-план и завершил I квартал 2020 года с чистой прибылью. Мы тщательно отслеживаем влияние падения цен на нефть и пандемии на клиентов банка и возможные последствия для ликвидности, операций и качества портфеля банка.

AccessBank имеет хорошее финансовое положение, особенно в контексте государственных приоритетов. Основным направлением его деятельности является микрокредитование в регионах, что позволило создать довольно диверсифицированный кредитный портфель в манатах, который защищает его базу доходов. Благодаря прозрачности операций, сильной базе капитала и уважаемой группе акционеров, банк уже долгое время является сильным кредитным учреждением. AccessBank имеет очень низкую подверженность валютным рискам в своих кредитных операциях, но высока потребность банка в национальной валюте, связанная с ростом объема новых кредитов. Кредитование бизнеса архиважно для восстановления устойчивого экономического роста страны.

Кроме того, план рекапитализации предусматривает резервирование суммы условного капитала в случае, если банк столкнется с неблагоприятными шоками в 2020 году, которые могут вызвать нарушение капитала. АБР обеспечивает условный капитал банка и таким образом, при необходимости, готов увеличить свой пакет акций.

- Планируется ли оказание помощи клиентам AccessBank, которые испытывают финансовые трудности во время пандемии коронавируса?

- AccessBank работает со своими клиентами, чтобы устранить влияние пандемии на их кредитоспособность. Банк получил запросы от заемщиков о незначительном переносе сроков погашения задолженности, которые были приняты. Между мерами по сдерживанию COVID-19 и влиянием на портфель микрофинансовых кредитов может быть разница во времени по сравнению с корпоративным или розничным банкингом, но банк хорошо подготовлен, чтобы справиться с текущими вызовами, учитывая имеющиеся ресурсы и хорошо зарекомендовавшую себя команду.