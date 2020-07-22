Леонид Швец, автор haqqin.az 13:26

Преодолена еще недавно немыслимая планка в 15 миллионов заболевших COVID-19 в мире. Больше 635 тысяч человек умерло, и пандемии не видно пока ни конца, ни края. Свыше четырех миллионов человек перенесли и переносят болезнь в США, за ними следуют Бразилия, Индия и Россия. Сейчас в Соединенных Штатах в среднем заболевает, исходя из официальных данных, около 2 600 человек в час. С момента выявления первого заболевшего 21 января до первого миллиона инфицированных прошло 98 дней. Еще через 43 дня их стало два миллиона. До трех миллионов это число выросло за 27 дней. До четырех – за 16 дней, со скоростью по 43 новых случая в минуту.

Это какие-то совершенно обескураживающие цифры, но совсем не факт, что выявленные случаи отражают реальную статистику. Не исключено, что заразившихся коронавирусом в разы больше. Пока же, по имеющимся данным, США на второй позиции по количеству заболевших в пересчете на количество населения: 120 больных на 10 тысяч жителей. Больше только в Перу. По относительной смертности, по количеству смертей на общее число жителей Америка со 145 тысячами умерших на шестом месте, ее пока опережают Великобритания, Испания, Италия, Чили и Франция. Сейчас число умирающих от коронавируса в США меньше, чем было в первые месяцы эпидемии, когда доходило до двух тысяч смертей в день. Сейчас эта цифра около тысячи человек, что тоже обозначает заметный рост после спада, потому что последний раз такой уровень наблюдался еще в самом конце мая. Некоторые штаты поражены заметно больше других. Так, в Калифорнии были инфицированы более 400 тысяч человек, практически один из 78-ми. Проблема, между тем, не в общем количестве заболевших, а в перегрузке больниц и медперсонала. Сейчас в штате госпитализировано больше 7 тысяч человек, из которых 28% в тяжелом состоянии. На другом конце страны, в столице, мэр Вашингтона распорядился ввести обязательное ношение масок в общественных местах, под страхом штрафа в 1000 долларов. В Белом доме закрыт кафетерий для сотрудников президентской администрации: у работника выявили коронавирус.