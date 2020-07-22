Европа пригрозила США торговой войной
Европейская комиссия (ЕК) требует от США отменить пошлины на экспорт из Евросоюза (ЕС), после того как концерн Airbus выполнил все требования Всемирной торговой организации по части сокращения госинвестиций.
В противном случае Европа грозит американской стороне санкциями и торговой войной, пишет Лента.ру со ссылкой на France24.
Правительства Франции и Испании договорились с Airbus изменить условия получения субсидий для разработки самолета А350. Это лишает США каких-либо оснований для сохранения пошлин и дает основания для быстрого урегулирования спора, считают в ЕС. «Неоправданные тарифы на европейские продукты неприемлемы, мы настаиваем на том, чтобы США немедленно сняли эти необоснованные тарифы», — заявил комиссар ЕС по торговле Фил Хоган.
Противостояние между Airbus и Boeing в ВТО началось в 2004 году, когда Вашингтон обвинил Великобританию, Францию, Германию и Испанию в предоставлении незаконных субсидий и грантов для Airbus. В 2019 году ВТО разрешила США наложить до 100 процентов налогов на европейские товары.
В заявлении ЕС сказано, что в условиях пандемии коронавиуса и глобальной рецессии нужно убрать пошлины, которые «излишне обременяют» промышленность и сельскохозяйственный сектор. Если этого не произойдет, то Европа готова «в полной мере воспользоваться своими санкционными правами».