Генпрокурор призвал зарубежных коллег обеспечить безопасность азербайджанцев

Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре, в связи с этими событиями генпрокурор Кямран Алиев адресовал официальные обращения генпрокурору США Вильяму Бару, прокурору штата Калифорния (США) Хавьеру Бесерре, генпрокурору Парижа Реми Эйтцу и генпрокурору Брюсселя (Бельгия) Йохану Дельмулле.

Как известно, за последние недели во время акций, проведенных членами азербайджанской общины в зарубежных странах в связи с военной провокацией вооруженных сил Армении, начатой 12 июля этого года на Товузском направлении границы, радикальные армянские силы совершили незаконные действия провокационного характера против мирных демонстрантов, дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах.

В обращениях отмечается, что Армения, не выполняя 4 резолюции Совета Безопасности ООН, создает искусственное препятствование мирному урегулированию конфликта и, как следствие, проявления политики террора, 12 июля этого года совершила провокацию на Товузском направлении азербайджано-армянской границы, нарушив основные нормы и принципы международного права, ВС Армении обстреляли территории, где проживает мирное гражданское население.

В то же время было отмечено, что 21 и 22 июля многочисленные члены армянской общины, радикалы армянского лобби, члены партии Дашнакцутюн, а также идеологические сторонники и последователи АСАЛА, известной в мире как террористическая группа, совершили различные акты вандализма против дипломатических представительств Азербайджанской Республики, в том числе наших соотечественников, в результате которых азербайджанские мирные демонстранты получили различные телесные повреждения.

Генеральный прокурор, призвав обеспечить безопасность наших дипломатических представителей и соотечественников, выразил надежду, что в связи с произошедшими событиями правоохранительные органы указанных стран проведут всесторонние, полные и объективные расследования, виновные будут выявлены и привлечены к ответственности.