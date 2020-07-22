Евросоюз: бунт на корабле перечеркнул соглашение государств наш обзор
Haqqin.az подробно сообщал о долгих и трудных переговорах в Брюсселе по бюджету на 2021-2027 годы и выделению средств для фонда восстановления экономики Евросоюза. Напряженные переговоры вместо предусмотренных двух дней длились аж целых четыре дня. После саммита лидеров стран-членов главы ЕС участники назвали его «историческим событием».
Однако, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Как и ожидалось, не все так просто.
Согласно процедурам принятия таких важных документов, соглашение должен был акцептировать Европарламент. И вот тут нашла коса на камень: вчера евродепутаты фактически перечеркнули итоги встречи в верхах.
Европарламент принял резолюцию, в которой большинством голосов отбрасывает соглашение, достигнутое на встрече в Совете Европы, и требует внести изменения в бюджетную часть документа.
Документ был принят на основании внесенного несколькими фракциями проекта резолюции. Инициаторами были Европейская народная партия, социалисты и демократы, партия «Обновить Европу», «Зеленые» и Объединенные Европейские левые.
«За» были 465 членов Европарламента, против голосовали 150, а 67 воздержались.
По мнению большинства «взбунтовавшихся» депутатов, изменения должны коснуться «слишком больших» многолетних выплат и увязки финансирования с соблюдением законности.
Депутатам также не понравилась система скидок, созданная для отдельных государств.
Одновременно политики положительно оценили создание самого фонда восстановления, цель которого — выход экономики Евросоюза из кризиса, вызванная пандемией.
В резолюции высказана «глубокая озабоченность» фактом того, что собравшиеся лидеры на заседании Совета Европы «значительно ослабили стремление Еврокомиссии и Европарламента принципы последовательного остаивания основных прав и демократии».
Значимость принятой резолюции очень большая. Хотя решения Европарламента законодательно ни к чему не обязывают, но, тем не менее, согласно резолюции должны начаться новые переговоры с 27 странами-членами для выработки нового решения, которое затем будет вынесено на обсуждение Европарламента. Инструментом для развязывания такого узла может стать выработка соглашения о механизме отбора или задержки выплат за счет средств Евросоюза. Так сообщил Business Insider.
Похоже, что в Брюсселе после эйфории во вторник все опять начинается с нуля.