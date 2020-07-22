Haqqin.az подробно сообщал о долгих и трудных переговорах в Брюсселе по бюджету на 2021-2027 годы и выделению средств для фонда восстановления экономики Евросоюза. Напряженные переговоры вместо предусмотренных двух дней длились аж целых четыре дня. После саммита лидеров стран-членов главы ЕС участники назвали его «историческим событием».

Однако, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Как и ожидалось, не все так просто.

Согласно процедурам принятия таких важных документов, соглашение должен был акцептировать Европарламент. И вот тут нашла коса на камень: вчера евродепутаты фактически перечеркнули итоги встречи в верхах.

Европарламент принял резолюцию, в которой большинством голосов отбрасывает соглашение, достигнутое на встрече в Совете Европы, и требует внести изменения в бюджетную часть документа.