«Карабах – это Азербайджан!» на центральном мосту Праги
В столице Чехии Праге на одном из центральных мостов города вывешен плакат «Карабах – это Азербайджан!», сообщает Госкомитет по работе с диаспорой.
Согласно информации, плакат на чешском языке вывешен на мосту по дороге к президентскому дворцу, резиденции премьер-министра и административному зданию Кабинета министров страны. Акция была осуществлена по инициативе проживающей в Чехии азербайджанской молодежи.
Отмечается, что завтра наши соотечественники проведут в Праге акцию протеста с требованиями прекратить оккупационную политику и военные провокации Армении, освободить оккупированные азербайджанские территории, восстановить территориальную целостность Азербайджана.