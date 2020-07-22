«Карабах – это Азербайджан!» на центральном мосту Праги

В столице Чехии Праге на одном из центральных мостов города вывешен плакат «Карабах – это Азербайджан!», сообщает Госкомитет по работе с диаспорой.

Согласно информации, плакат на чешском языке вывешен на мосту по дороге к президентскому дворцу, резиденции премьер-министра и административному зданию Кабинета министров страны. Акция была осуществлена по инициативе проживающей в Чехии азербайджанской молодежи.