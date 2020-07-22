Самый выделяющийся жилой комплекс Баку - Renessans Palace

Расположенный на территории трех гектаров комплекс выделяется среди других жилых комплексов города своими преимуществами, соблюдением условий, предъявляемых к премиальному классу.

Среди жилых комплексов премиум-класса в Баку особо выделяется Renessans Palace, расположенный в Ясамальском районе. Комплекс состоит из четырех корпусов, двадцати блоков и 1084 квартир.

Окружающая среда

Во-первых, Renessans Palace выгодно выделяется по своему расположению. Известно, что жилые комплексы премиум-класса располагаются в более тихих, чуть удаленных от центра частях города. В этом смысле Renessans Palace, расположенный в Ясамальском районе, недалеко от парка Мусабекова, на пересечении улиц Захида Халилова и Гасана Меджидова, может считаться успешным проектом.

Площадь двора упомянутого комплекса является крупнейшей в Баку среди жилых комплексов премиум-класса (1,5 гектара). Двор с особым ландшафтным дизайном закрыт для въезда автомобилей и предназначен для обеспечения отдыха жителей на самом высоком уровне.

Здания, облицованные нахичеванским аглаем и украинским гранитом, своим дизайном производят впечатление роскоши.

Кроме того, объекты быта (супермаркет, ресторан, кафе, фитнес-залы, детские сады, салон красоты, центры здоровья и т.д.) на первых двух этажах Renessans Palace служат удобству жителей.