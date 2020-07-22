Самый выделяющийся жилой комплекс Баку - Renessans Palace
Среди жилых комплексов премиум-класса в Баку особо выделяется Renessans Palace, расположенный в Ясамальском районе. Комплекс состоит из четырех корпусов, двадцати блоков и 1084 квартир.
Расположенный на территории трех гектаров комплекс выделяется среди других жилых комплексов города своими преимуществами, соблюдением условий, предъявляемых к премиальному классу.
Окружающая среда
Во-первых, Renessans Palace выгодно выделяется по своему расположению. Известно, что жилые комплексы премиум-класса располагаются в более тихих, чуть удаленных от центра частях города. В этом смысле Renessans Palace, расположенный в Ясамальском районе, недалеко от парка Мусабекова, на пересечении улиц Захида Халилова и Гасана Меджидова, может считаться успешным проектом.
Площадь двора упомянутого комплекса является крупнейшей в Баку среди жилых комплексов премиум-класса (1,5 гектара). Двор с особым ландшафтным дизайном закрыт для въезда автомобилей и предназначен для обеспечения отдыха жителей на самом высоком уровне.
Здания, облицованные нахичеванским аглаем и украинским гранитом, своим дизайном производят впечатление роскоши.
Кроме того, объекты быта (супермаркет, ресторан, кафе, фитнес-залы, детские сады, салон красоты, центры здоровья и т.д.) на первых двух этажах Renessans Palace служат удобству жителей.
Внутренние преимущества
Высота потолков в квартирах выше стандартных размеров – 3,5 метра. Внутри квартир позволяется свободная планировка. Внешние стены зданий построены из термоблоков, что позволяет летом сохранять прохладу, а зимой тепло. А это позволяет экономить более 40% энергии. Четырехкамерные изосистемные окна не пропускают шум и холод бакинского ветра внутрь дома.
Паркинг
Для жилых комплексов премиум-класса наличие как подземной (как минимум одно парковочное место на каждую квартиру), так и наземной парковки является стандартом. Наличием обоих видов парковки, а также соотношением парковочных мест к количеству квартир (1500 подземных и 120 наземных парковочных мест на 10 847 квартир) Renessans Palace выделяется среди большинства жилых комплексов Баку.
Если и вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, позвоните по этим номерам: 012 538 29 77 и 050 715 88 88.