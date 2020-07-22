5 млн человек – это почти половина населения страны, и оказание такой поддержки в течение пяти месяцев говорит о большой работе. А что стоит за этим показателем?

Так, примерно 80% из 910 тыс работников госсектора в период карантина на работу до сих пор не выходят, но зарплату получают своевременно. Сокращения рабочих мест не допущено, все рабочие места сохранились. Не остался в стороне и частный сектор. Руководством страны было поручено обеспечить господдержкой 600 тыс. работников сфер, пострадавших от пандемии. На сегодняшний день 320 тыс. человек уже воспользовались этой поддержкой. Заключено 110 тыс. трудовых договоров, что также служит благополучию такого же количества семей. До 90 тыс. было доведено количество оплачиваемых общественных рабочих мест, 65 тыс. человек уже привлечены к этим работам.

Но есть в стране и большая прослойка безработных, которые также нуждаются в господдержке. И в эти сложные месяцы была полностью и даже раньше времени обеспечена выплата пенсий, пособий, стипендий, социальной помощи 2,3 млн гражданам. За последний год в среднем на 100% возросли размеры соцпособий и стипендий, охватывающих 750 тыс. человек. За прошедшие 6 месяцев текущего года в этом направлении израсходовано 475 млн манатов, что на 46,6% или 151 млн манатов превышает соответствующий показатель прошлого года.

За последний год минимальная пенсия возросла на 72,4% - со 116 до 200 манатов, назначенные со специальными условиями пенсии возросли на 31%, рост по обоим направлениям охватил более 750 тыс. пенсионеров. Причем, если бы пенсии начислялись только по принципу возврата страховых выплат граждан, то пенсии более 700 тыс. пенсионеров составили бы 100-110 манатов в месяц. Но благодаря господдержке эта сумма сегодня составляет 233 маната (с учетом индексации). К тому же с начала года в результате индексации пенсии 1,2 млн гражданам были повышены на 16,6%, что во много раз выше показателей предыдущих лет. Только за прошедшие 6 месяцев на выплаты пенсий примерно 1,3 млн гражданам выделено 2,250 млрд манатов, что 24% или 436,51 млн манат превышает аналогичный прошлогодний показатель. Кроме того, более 350 тыс. членов 85 тыс. семей обеспечены социальной помощью (в среднем более 225 манатов на каждую семью). Им выделено в целом 105 млн манатов, что больше на 62% или 40,4 млн манатов показателя годичной давности.