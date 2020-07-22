Взрывы на границе Израиля и Сирии

Взрывы произошли на границе Израиля и Сирии, повреждены здание и автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад были слышны взрывы близ забора безопасности с сирийской стороны границы", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что гражданскому зданию и автомобилю нанесен ущерб "вероятно, осколками". Причина взрывов не сообщается.

Между тем NEWSru.co.il пишет, что, по предварительным данным, речь идет о падении сирийских снарядов ПВО при попытке поразить израильский летательный аппарат.