Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу, 25 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Апшероне ночью 22-25, днем 30-35, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75%, днем - 40-50%.
В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, временами дожди, местами интенсивные, возможен град. Ветер восточный, температура воздуха ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 12-17, днем 18-23 градуса тепла.