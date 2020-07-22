В целях обсуждения текущей ситуации общественного транспорта в условиях пандемии, по инициативе Бакинского транспортного агентства в онлайн режиме состоялась встреча с руководителями структур Международной ассоциации общественного транспорта (UITP).

На встрече со своими презентациями выступили гендиректор UITP Мухаммед Мезгани, а также руководители структур, ответственных за регулирование общественного транспорта из Азербайджана, Великобритании, Франции, Австрии, Испании и России. Они поделились своими планами развития регулирования общественного транспорта в период после пандемии.

В частности, на конференции были обсуждены вопросы обеспечения мобильных услуг безопасного города, планирования контроля за пассажиропотоком, экономические последствия пандемии, финансовая ответственность и другие вопросы. Были также обсуждены вопросы инвестиций в эту сферу, а также важность государственной поддержки. Был проведен обмен мнениями вокруг вопросов возвращения доверия в сферу транспорта.

Выступавшие отметили, что в период пандемии общественный транспорт работал на передовой. Учитывая все перечисленное, UITP запустила акцию #bettermobility, к которой присоединилось и Бакинское транспортное агентство.

Председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли выступил с докладом о работе, проделанной во время пандемии, и представил постпандемические планы по организации устойчивой транспортной системы. Ранее председатель правления проинформировал более 200 участников конференции о вражеских провокациях на азербайджано-армянской границе. По его словам, провокация армянской армии в то время, когда во всем мире, в том числе в Азербайджане, принимаются меры по борьбе с пандемией, не соответствует принципам и ценностям какой-либо международной организации. Эта агрессия, которая нарушает принципы международного права, должна быть решительно осуждена.

В ходе презентации до внимания присутствующих была доведена информация о деятельности БТА и комплексных мерах, предпринятых правительством Азербайджана в период пандемии. В сложившейся ситуации были предприняты необходимые шаги для поддержания экономической стабильности, защиты здоровья населения и обеспечения социальной защиты. БТА предоставило подробную информацию о мерах по борьбе с COVID-19, в том числе о мерах безопасности, операциях на общественном транспорте, влиянии пандемии и постпандемических операциях.

Генсек Международной ассоциации по общественному транспорту Мухаммед Мезгани подчеркнул важность проводимого БТА мероприятия. Отметив, что встреча даст эффективные результаты, Генеральный секретарь поделился своими взглядами на влияние COVID-19 на сектор общественного транспорта.