В Азербайджане продолжается борьба с фиктивными инвалидностями

Министерство труда и социальной защиты продолжает осуществлять меры в направлении повышения прозрачности системы оценки инвалидности.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве, во время служебного расследования деятельности соответствующей рабочей группы по назначению инвалидности лицам, медицинские записи которых вызывают сомнение, было выявлено, что 2600 назначений инвалидности было осуществлено на основании необоснованных направлений с поддельными медицинскими документами, не отражающими действительность.

Эти назначения по инвалидности были аннулированы, а выплаты по определенным видам социального обеспечения - приостановлены. В результате за счет предотвращения незаконного расходования бюджетных средств на эти выплаты было сэкономлено по ежегодным расходам - 9,5 миллиона манатов, а по общим ожидаемым расходам - 225 миллионов манатов государственных средств.

В целом, в ходе расследований в течение последних двух лет были выявлены и аннулированы 6500 назначений по инвалидности, которые были осуществлены на основании необоснованных направлений. В результате по ежегодным расходам было сэкономлено 29 миллионов, а по общим ожидаемым расходам - 735 миллионов манатов государственных средств.