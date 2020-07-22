Турецкие беспилотники усилят превосходство Азербайджана на поле боя

Отдел информации 15:23

Интенсивность боевых действий, возникшая на азербайджано-армянской границе в результате нападения ВС Армении, несколько снизилась, однако напряженность между двумя странами продолжается, и здесь особую роль играют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Турция, с самого начала боевых действия заявившая о том, что она на стороне братского Азербайджана, внимательно следит за процессом. Как сообщают турецкие СМИ, встреча высокопоставленных военных двух стран во время продолжавшихся боев и желание Баку приобрести турецкие БПЛА привлекли внимание к беспилотникам местного производства.

Эксперт в сфере оборонной промышленности Кадыр Доган в интервью TRT заявил, что стратегические и тактические БПЛА, состоящие на вооружении Азербайджана, израильского производства. «Часть их была приобретена в Израиле, часть по израильской лицензии производится в Азербайджане. В Азербайджане производятся дроны Orbiter и Aerostar, которые также можно использовать в качестве беспилотников-камикадзе», - сказал Кадыр Доган. Специалист подчеркнул, что эти беспилотные аппараты обладают возможностью вести разведку, осуществлять контроль и вести наблюдение. «По координатам, полученным этими БПЛА, может быть нанесен удар управляемыми ракетами воздушных или наземных средств поражения. Однако в этом случае существуют препятствия для быстрого принятия решения и его реализации В тоже время, неполная интеграция этих дронов в систему ВС Азербайджана, их использование при помощи различных платформ снижает эффективность их применения. Если эти БПЛА хорошо интегрировать в другие системы и совместно их использовать, то тогда можно получить преимущество. За последними успехами Турции стоит именно умение использовать этот навык в совершенстве», - подчеркнул эксперт. Он добавил, что приобретение Азербайджаном ударных беспилотников турецкого производства станет очень выгодным шагом для обеих стран. «Для нашей страны помимо материальной выгоды есть выгода в техническом плане. Чем большему количеству различных клиентов вы продадите эти беспилотники, тем больше будет технических отзывов о них. А это поможет усовершенствовать технику. Если подходить к этому вопросу с позиций Азербайджана, то ВС Азербайджана, имеющие в своем арсенале такие беспилотники, как Bayraktar TB2 или ANKA-S, бесспорно, получат и психологическое и очень серьезное техническое преимущество», - сказал специалист.

Кадыр Доган сказал, что владение Азербайджаном этими беспилотниками сможет создать психологическое превосходство над Арменией, что является одним из основных элементов в войне. Если подходить к этому вопросу с технической точки зрения, Азербайджан, приобретя эти системы, получит эффективное влияние. Это означает, что Азербайджан получит возможность еще быстрее принимать решения и более гибко выполнять задачи, что даст ему превосходство. Специалист добавил, что наряду с покупкой боевых беспилотников, должны производиться и другие закупки. «Если Азербайджан или другие страны хотят эффективно использовать эти системы, то они должны владеть и рядом подсистем, которые повышают эффективность БПЛА. Например, покупая TB2 или ANKA-S, нужно также приобрести такие боеприпасы, как Mam-L и Bozok», сказал он. Кадыр Доган также отметил, что в радарных системах стран, которые хотят приобрести беспилотники у Турции, будут и системы наблюдения Aselsan CATS.