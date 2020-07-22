В отношении еще одной группы лиц, грубо нарушивших общественный порядок в ночь с 14 на 15 июля в Баку, избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает АzTV, установлены личности и привлечены к ответственности члены президиума ПНФА Асиф Юсифли, Бахтияр Иманов, члены ПНФА Исмаил Гасанов, Рамид Нагиев, Шамси Рагимли, Махаббат Нагиев и Аяз Магеррамов. Эти лица задержаны в связи с насильственными действиями, совершенными ими во время провокации.

Также среди задержанных сторонники радикального религиозного движения "Мусульманское единство" Эльчин Мамедов, Кямиль Махмудов, Эмин Гусейнзаде и Турал Велиев, которые озвучивали религиозные и антиправительственные лозунги. Отмечается, что ПНФА привлекло к совершению провокации своих членов, которые являются активными больными коронавирусом: Вугара Велиева, Ниджата Ализаде, Ниджата Ибрагима и Мирмехди Ибрагимова.