Европа надевает маски

Заместитель британского министра здравоохранения Хелен Уотли сказала, что уверена в дисциплинированности британцев. За нарушение правила предусмотрен штраф в размере 100 фунтов стерлингов.

В Австрии обязательное ношение масок введено повторно. Это правило уже действовало в стране с начала апреля до середины июня и было отменено, когда статистика заражаемости в стране достигла минимальной отметки. Однако в связи с новой вспышкой маски снова обязательны в супермаркетах, банках, на почтах и на заправочных станциях.

Научные советники правительства Нидерландов призывают власти снова ввести в стране ограничительные меры, чтобы избежать второй волны эпидемии. В первую очередь, по словам экспертов, они должны коснуться заведений, где подают еду, а также салонов красоты.

Во Франции за минувшую неделю число заболевших выросло на 26% по сравнению с предыдущими семью днями. В частности, в четверг было зарегистрировано более тысячи случаев за сутки. Очаг эпидемии в данный момент находится на северо-западе страны.

В Чехии сейчас более 5 тыс. активных случаев COVID-19 - это самое большое число с начала эпидемии. С полуночи пятницы в стране также вводится обязательное ношение масок в закрытых помещениях, где одновременно находятся более 100 человек.