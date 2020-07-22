Посольство Азербайджана в России: «Информация о собравшихся перед посольством азербайджанцах - дезинформация»

Как известно, 15 июля группа наших соотечественников, проживающих в России, прибыла к зданию посольства, чтобы выразить поддержку азербайджанскому государству и армии в связи с военной агрессией, совершенной армянскими вооруженными силами в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе. Об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в России, поступившем в редакцию haqqin.az.

«Об этом были информированы и средства массовой информации. Однако с большим сожалением отмечаем, что некоторые сайты, повторно распространившие эту информацию, прибегли к провокации, вырезав из контекста слова Полада Бюльбюльоглу. Информация была подана таким образом, будто эти мысли были озвучены 24 июля.

Заявляем, что никакого собрания перед посольством сегодня не было. Считаем, люди, которые распространяют провокационную информацию в эти тяжелые дни, создают препятствия и без того сложной работе посольства», - говорится в заявлении.