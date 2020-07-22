Ученые Германии: коронавирус передается с расстояния больше восьми метров

Коронавирусная инфекция способна передаваться на расстоянии более восьми метров. К такому выводу пришли ученые из ФРГ. Это открытие опровергает то, что общественность знала до этого - согласно первоначальным данным, COVID-19 может преодолевать расстояние в четыре метра от источника.

Комсомольская правда пишет, что ученые из немецкого Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца заинтересовались случаем массового заражения людей на мясоперерабатывающем заводе в городе Тонни (Германия). К маю 2020 года в цеху уже изменили формат работы - между сотрудниками установили дистанцию. Она была больше восьми метров. Это даже больше, чем советует ВОЗ - "держите расстояние в 1,5 метра".

Но немцы на предприятии все равно заразились. Ученые считают, что передача произошла именно на заводе, а не вне его. Найден и источник, кто заразился первым.

"Основная передача произошла в зоне резания скота, где воздух циркулирует и охлаждается до десяти градусов Цельсия", - сказано в исследовании.

В итоге у всех зараженных работников завода была новая комбинация COVID-19 из восьми мутаций, которая ранее не наблюдалась.

Ученые считают, что вирус способен благополучно преодолевать расстояние и больше 8 метров. Но есть условия - низкая температура (в Пекине вирус нашли в замороженной рыбе, так что холод коронавирусу очень даже подходит) и включенный кондиционер.