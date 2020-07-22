Согласно информации, инцидент произошел около четырех часов утра 24 июля в заведении «1001 ночь» на Братиславской улице. На кадрах видно, что в закрытый ресторан ворвались не менее семи человек, которых сдерживал только один охранник. Незваные гости размахивали металлическими прутьями, ломали стулья и били тарелки. По данным РЕН ТВ, после их визита из кассы пропали около 200 тысяч рублей.

«Обращались ли владельцы заведения в правоохранительные органы, остается неизвестным. По некоторым данным, стычка могла стать продолжением массовой драки, произошедшей в ночь на 24 июля в Марьине между выходцами из Азербайджана и Армении. На месте полицейские задержали 13 человек», - говорится в сообщении российского телеканала.