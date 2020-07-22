Богачи скупают острова, чтобы спрятаться от пандемии

Среди наиболее популярных направлений оказались южная часть Тихого океана, Карибы, а также отдаленные части США и Европы, отмечает FT со ссылкой на агентов по недвижимости.

Несмотря на то, что из-за коронавируса мировая экономика движется к глубокой рецессии, среди богатых покупателей подскочил спрос на частные острова, пишет Financial Times, подчеркивая, что такие острова для покупателей — это «убежища» от пандемии.

В частности, на продажу был выставлен остров Маи, на котором расположены 32 акра (около 13 га) тропических садов. Он рекламируется богатым покупателям как одно из идеальных мест для побега от COVID-19 и стоит несколько миллионов долларов, пишет газета.

«Владение островом долгое время считалось чем-то крутым и желанным, но часто это была лишь эксцентричная мечта. Однако из-за COVID-19 эта идея начинает казаться более практичной, поскольку люди торопятся найти для себя личное пространство и сохранять дистанцию от других», — рассказал основатель занимающейся продажей острова Маи Platinum Luxury Auctions Трэйор Леснок.

Богатых покупателей привлекают не только острова, представляющие из себя тропический рай, отмечает газета. На прошлой неделе неназванный покупатель приобрел остров Хорс у юго-западного побережья Ирландии, запрашиваемая цена за который составляла €5,5 млн.

По всей вероятности, новый владелец Хорс перед сделкой даже не посетил остров лично, отмечает FT. Это не единственный подобный случай. «Мы недавно продали некоторые менее дорогие острова в Скандинавии и Канаде покупателям, которые просто посмотрели фотографии. Но люди в основном хотят посетить более дорогие острова до покупки», — сказал газете немецкий бизнесмен Фархад Влади, который, по собственным словам, продал больше 3000 островов за 50-летнюю карьеру.

Влади подтвердил, что пандемия спровоцировала скачок интереса богатых людей к частным островам, но отметил, что они часто предпочитают аренду покупке из соображений безопасности. Он также подчеркнул, что «не нужно быть миллиардером, чтобы купить остров». «Если вы можете позволить себе очень хорошую машину, вы можете купить остров», — заявил он.