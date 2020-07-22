Путин о конфликте на границе Азербайджана с Арменией срочно
Президент России Владимир Путин назвал очень чувствительной для РФ ситуацию, которая сложилась на границе Азербайджана и Армении, сообщает ТАСС.
«Для нас это очень чувствительно - ситуация на армяно-азербайджанской границе», - сказал он в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на совещании «обсуждались отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик».