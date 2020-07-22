Армения готовит провокации против Азербайджана и Турции в Барселоне

Акция запланирована на сегодня, на 19:00 по местному времени. Об этом сообщает Общество азербайджанцев Барселоны (ASB).

Также в случае возникновения угрозы и опасности просим оперативно обращаться в Дом Азербайджана в Барселоне и в местные правоохранительные органы».

«Есть высокая вероятность, что армянские вандалы и представляемые ими радикальные группировки постараются устроить беспорядки и провокации, - говорится в сообщении. – Учитывая это, а также договоренность между посольствами Азербайджана и Турции в Испании, обращаемся к нашим соотечественникам и нашим турецким братьям, которые всегда нас поддерживают, с просьбой не собираться массово и быть в стороне от мест, где пройдет демонстрация.

Напомним, что азербайджанцы уже столкнулись с провокациями армян, проживающими в Брюсселе, Лос-Анджелесе и других городах мира. Накануне посольство Азербайджана в Королевстве Бельгии и Великом Герцогстве Люксембург, а также представительство в Европейском Союзе распространили заявление в связи со зверским нападением армян на азербайджанцев в Брюсселе.

В нем говорится, что «во время митингов членов азербайджанской общины за рубежом против наших мирных соотечественников радикальными армянскими силами совершаются крайне агрессивные провокации, акты агрессии и вандализма».

«22 июля 2020 года во время демонстрации перед административным зданием посольства Азербайджана в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург армянская диаспора в Бельгии провела массовую акцию, сопровождавшуюся актами крайнего вандализма. Агрессивными армянскими радикалами были совершены массовые зверства против собравшихся в административном дворе азербайджанского посольства и вставших на защиту своей Родины и дипломатической миссии наших мирных соотечественников.

В результате нападения вооруженных камнями и острыми режущими инструментами, а также взрывчатыми веществами армянских агрессоров получили ранения шесть членов азербайджанской диаспоры, а также корреспондент европейского бюро REAL TV Хатира Сардаргызы. Им была оказана медицинская помощь. Получили ранения и сотрудники дипломатического представительства, подверглось разрушению офисное здание дипмиссии, разбиты его окна, автомобиль представителя азербайджанской общины приведен в негодное состояние, была предпринята попытка нападения на район проживания семей дипломатов», - написано в заявлении.

Похожего рода события произошли и в американском Лос-Анджелесе, где активисты армянской террористической организации «Дашнакцутюн» напали на мирную акцию азербайджанцев и нанесли увечья участникам пикета.

Часть армянских провокаторов в Бельгии и США уже задержана полицией. Но армяне на этом не успокоились. В Instagram создана страница, принадлежащая армянам, где содержится призыв собирать информацию о местонахождении проживающих в Калифорнии азербайджанцев и турок. Администраторы обещают денежное вознаграждение в размере 500 долларов и при этом сохранить анонимность «наводчиков».