Эрдоган: Айя-София открыта для представителей всех религий

Мечеть Айя-София – культурное наследие всего человечества, ее могут посещать представители всех религий, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещания гробницы султана Мехмета II Завоевателя в Стамбуле, сообщает Anadolu.

"Айя-София вернула себе статус мечети, каковой и была. Эта мечеть останется открытой для всех верующих", - сказал Эрдоган.

Президент сообщил, что в первой за 86 лет пятничной молитве в мечети Айя-София приняли участие 350 тысяч верующих мусульман.