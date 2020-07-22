Золото приближается к историческому максимуму

Цена золота в пятницу вечером превысила 1 900 долларов за унцию впервые с сентября 2011 года, приблизившись к историческому максимуму, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает РИА Новости, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,74%, или на 13,35 доллара - до 1902,95 доллара за тройскую унцию. Показатель приближается к историческому максимуму в 1911,6 доллара за унцию, установленному в сентябре 2011 года.

Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,41% - до 22,663 доллара за унцию.