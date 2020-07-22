БТА объявило конкурс по приему на работу

Бакинское транспортное агентство объявило конкурс по приему на работу диспетчеров в Единую диспетчерскую службу (младший специалист, специалист), сообщили haqqin.az в БТА.

Те, кто хочет видеть себя членом профессиональной, динамичной и постоянно развивающейся команды в области управления общественным транспортом, могут подать заявку. Обращения будут приниматься с 27 июля. Кандидаты могут присылать заполненные CV (кадрово-учетный лист и автобиография) на электронный адрес [email protected], написав в разделе тема «Диспетчер».

Прием на работу будет организован в соответствии с требованиями трудового законодательства. Кандидаты, успешно прошедшие конкурс, получат конкурентоспособную заработную плату на рынке труда, рабочую среду, которая может способствовать дальнейшему развитию их знаний, навыков и квалификации.

Информацию о требованиях и должностных функциях на представленные на конкурс должности можно найти на официальном сайте Бакинского транспортного агентства www.bna.az.