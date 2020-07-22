В США снесли еще одну статую Христофору Колумбу

Власти американского города Чикаго демонтировали статую Христофора Колумба. Как сообщает Daily Mail, теперь постамент в Гранд-Парке остался пуст, как того и требовали протестующие Чикаго: спустя неделю после массовых протестов власти все же пошли им на уступки.

Отмечается, что 17 июля протестующие у памятника столкнулись с полицейскими, во время стычки пострадали как минимум 18 сотрудников правоохранительных органов, некоторые из демонстрантов были госпитализированы. Протестующие требовали снести статую Колумба и были готовы штурмовать ее самостоятельно. Тогда полицейским Чикаго пришлось встать в оцепление вокруг памятника, а потом и вовсе применить слезоточивый газ.

В начале июля в американском Балтиморе, штат Мэриленд, протестующие снесли с постамента статую Христофора Колумба и выбросили ее в воды залива. Еще один памятник этому историческому деятелю был снесен в июне в городе Ричмонд (штат Вирджиния).