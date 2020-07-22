В России запустили продажу туров в Турцию

"Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью", - передает ТАСС сообщение ассоциации.

В частности, открыли продажи по турецкому направлению Coral Travel и Anex Tour, сообщает АТОР. Появились туры в Турцию и в системе бронирования "TUI Россия", сообщили ТАСС в компании.

"Продажи туров на сезон - 2020 открыты и доступны для бронирования. Ввиду обстоятельств мы позаботились о том, чтобы даже если ко времени поездки границы стран не будут открыты, туристы смогли перенести свой отдых на другие даты на максимально выгодных условиях", - сказали ТАСС в пресс-службе Tez Tour.