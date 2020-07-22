Ученые создали антивирусные джинсы

Специалисты швейцарской компании HeiQ создали уничтожающую частицы вирусов на тканях технологию. Разработку уже успешно испытали на джинсовой ткани и готовят антивирусную коллекцию, пишет Корреспондент со ссылкой на Dazed.

По словам разработчиков, над данной технологией Viroblock начали работать еще в 2013 году, пандемия лишь ускорила исследования.

Сначала хотели специальное покрытие наносить на защитные маски, но потом в компании решили объединиться с дизайнерами и выпустить антивирусную джинсовую коллекцию.

Viroblock - тонкая пленка, которой покрываются джинсы. Создатели утверждают, что обработанная поверхность "хватает" вирусы и уничтожает их в течение получаса.

Джинсы с Viroblock даже можно стирать в деликатном режиме до 30 раз. Потом ткань теряет эффективность.