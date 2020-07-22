Для желающих учиться в UNEC: девять новых специальностей

К вновь открытым специальностям относятся «Инженерия коммуникационных систем», «Информационная безопасность», «Электрическая и электронная инженерия», «Машинная инженерия», «Промышленная инженерия», «Инженерия материалов», «Экологическая инженерия», «Компьютерные науки» и «Пищевая инженерия».

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) в 2020/2021 учебном году в I группе открыты девять новых специальностей по техническим и технологическим специальностям.

В целом, включая специальность «Информационные технологии», прием в I группу будет проведен по 10 специальностям.

UNEC предлагает еще одну возможность обучающимся по техническим и технологическим специальностям: с нового учебного года новый кампус будет сдан в эксплуатацию студентам.

В новом кампусе, отвечающем всем современным стандартам, богатом архитектурными элементами, смогут получить образование 3 тысячи студентов. В новом учебном корпусе 30 аудиторий, 6 лекционных комнат, 12 лабораторий, оснащенных самыми современными технологиями, 6 лингафонных комнат, столовая, спортивный зал, библиотека, большие и малые залы для конференций.

Технические и технологические специальности будут преподаваться на вновь созданных факультетах «Цифровая экономика» и «Инженерная экономика».