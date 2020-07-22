Посол России на переговорах со спикером Милли Меджлиса

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова.

Как сообщает пресс-служба Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова, затронув ситуацию, сложившуюся с 12 июля в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе, отметила, что многие международные структуры и организации осудили совершенную Арменией провокацию.

Председатель Милли Меджлиса резко осудила организацию армянами нападений на азербайджанцев, которые в знак протеста против провокации со стороны Армении, проводят мирные акции в разных странах мира.

Посол М.Бочарников еще раз отметил, что Россия как один из членов Минской группы ОБСЕ прилагает максимум усилий для мирного решения проблемы.