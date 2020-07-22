Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 19:46

До президентских выборов в США остается 100 дней. И по мере приближения этой даты - 3 ноября - в стране растет нервозность и неверие в то, что выборы пройдут спокойно и что уже в ту же ночь граждане узнают имя нового резидента США. Причин этого несколько: бушующий от Тихого до Атлантического океана коронавирус, который в этой стране не только не хочет сдаваться, а, наоборот, становится еще более изощреннее и агрессивнее, расовые протесты, которые накрыли Америку под знаменами левацких экстремистов и, что неожиданно для столь консервативной нации, проявили поразительную организованность, а ко всему еще и разваливающаяся экономика с растущей безработицей. Наконец, одним из факторов является характер самого Дональда Трампа, который, как он сам неоднократно говорил, «не привык проигрывать».

Демократы уже начали бить в фанфары, предрекая своему кандидату Джо Байдену сокрушительную победу в ноябре. Опросы общественного мнения, вроде бы, подтверждают их прогноз. По ним преимущество Байдена в национальном масштабе достигло 15 процентов, у него 55 процентов, а у Трампа всего лишь 40. Но что самое главное - кандидат от демократов побеждает даже в ключевых на этих выборах штатах - Пенсильвании, Мичигане и Миннесоте, которые четыре года назад принесли Трампу победу над Хиллари Клинтон, и там у Байдена также немалый отрыв - в 9 процентов. Однако, как говорят американцы, «дьявол кроется в деталях». И, если внимательно присмотреться к этим деталям, то победа Байдена не выглядит уже столь бесспорной. 100 дней - довольно большой срок, и за это время ситуация может полностью перевернуться. Какие факторы сейчас играют не в пользу Трампа? Это прежде всего последствия наступления коронавируса. Президент только что вынужден был отменить главную часть конвента - партийного съезда, который должен провозгласить его кандидатом. Он должен пройти в августе городе Джексонвилле, что в штате Флорида, но сейчас именно этот штат стал одним из эпицентров пандемии, и Трамп скрепя сердце вынужден был объявить, что шумное массовое ралли не состоится. «Это будет небезопасно для здоровья людей, и мы хотим дать нации пример социального дистанцирования», - сказал президент.

А между тем именно такой формат в наибольшей степени устраивает Трампа. «Это не президент чатов в сети. Это не президент пресс-конференций. Он президент ралли», - говорит о нем республиканский стратег Джон Бребендер, напоминая, что именно такие громогласные предвыборные митинги принесли Трампу победу в 2016 году. Но будет ли ралли или нет, самоуверенный Трамп, привыкший руководить реалити–шоу, может без особого труда переиграть Байдена, достаточно слабого для него противника в трех раундах публичных дебатов, которые состоятся 29 сентября, 15 и 22 октября. «Джо Байден cкользит на ровном месте, - говорится в одном из рекламных видео Трампа. - У Джо Байдена нет ни силы, ни характера, ни стойкости, ни ума, чтобы возглавлять эту страну». Сам Трамп в своих твиттах называет 77-летнего Байдена «сонным Джо» и напоминает, что во время праймериз тот порой не мог связать двух предложений и часто терял нить разговора. «Джо даже не знает, что он жив, понимаете?» - говорит о противнике Трамп. И если кандидат от демократов вновь позволит себе ляпы по время дебатов в прямом эфире, которые будут смотреть десятки миллионов человек, то это может легко отвернуть от него значительную часть избирателей. Те поневоле задумаются, а действительно этот старый человек с очевидными признаками деменции может быть лидером Америки. Но даже не эти факторы - ралли, дебаты и прочее являются главной проблемой нынешних выборов. А она состоит в том, что из-за коронавируса во всех штатах подавляющее большинство избирателей будут отправлять бюллетени по почте. Вокруг голосования по почте в США уже много недель идут ожесточенные споры. Сам Трамп более 50 раз объявлял, что такое голосование дает огромный простор для фальсификации. До этого ему сообщили, что его сторонники, республиканцы в меньшей степени, чем демократы беспокоятся о своем здоровье и хотят, презрев опасность коронавируса, лично прийти на участки. Вот президент и уверовал, что все другие формы голосования ему не приемлемы.

Проблема между тем заключается в том, что до сих пор Америка не может решить, как считать отправленные по почте бюллетени, Следует ли принимать во внимание только те, что придут к определенному часу 3 ноября или же и те, что будут присланы позднее - неважно на сколько - на сутки или на неделю. И вот тут-то и скрывается главный «дьявол». «Трамп может в день выборов провозгласить свою победу за счет голосов, поданных на участках в день выборов и запретить подсчет бюллетеней, которые придут позднее», - считает Лоуренс Дуглас, профессор Amherst College, автор книги «Уйдет ли он? Трамп и надвигающийся избирательный хаос 2020 года». Эту тактику Трамп взял на вооружение во время выборов губернатора-республиканца Рика Скотта в 2018 году. «Честный подсчет голосов в предстоящие дни уже невозможен, - заявил он тогда. - Они должны быть подсчитаны в ночь выборов, а оставшиеся бюллетени, неизвестно откуда-то взявшиеся и «инфицированные» следует выбросить на помойку». Скотт тогда победил, и теперь Трамп повторяет ту же риторику. В случае, если большинство бюллетеней придут после дня голосования, а это самый вероятный сценарий, учитывая, что их будет миллионы, Трамп заставит законодательные ассамблеи в республиканских штатах проверить правильность подсчета «правильных», вовремя поданных голосов, что те и сделают в его пользу. И опасения, что так будет, заставляют американских демократов вновь и вновь поднимать вопрос о том, что Трамп не признает действительных итогов выборов. В четверг Байден вновь заявил о том, что «Трамп попытается косвенным образом украсть выборы». Пытаясь предотвратить такой поворот, руководство Демократической партии направило в штаты свыше 600 юристов с тем, чтобы проверить законность вердиктов местных властей. В истории США были две плотные избирательные кампании – между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном в 1960 года и между Джорджем Бушем-младшим и Альбертом Гором в 2000-ом. Но тогда никто из проигравших и не пытался оспорить результаты выборов. Впрочем в этой стране до этого не было такого непредсказуемого и экзотичного президента как Трамп.