Трамп не хочет сдавать власть… даже если проиграет наша корреспонденция
До президентских выборов в США остается 100 дней. И по мере приближения этой даты - 3 ноября - в стране растет нервозность и неверие в то, что выборы пройдут спокойно и что уже в ту же ночь граждане узнают имя нового резидента США.
Причин этого несколько: бушующий от Тихого до Атлантического океана коронавирус, который в этой стране не только не хочет сдаваться, а, наоборот, становится еще более изощреннее и агрессивнее, расовые протесты, которые накрыли Америку под знаменами левацких экстремистов и, что неожиданно для столь консервативной нации, проявили поразительную организованность, а ко всему еще и разваливающаяся экономика с растущей безработицей. Наконец, одним из факторов является характер самого Дональда Трампа, который, как он сам неоднократно говорил, «не привык проигрывать».
Демократы уже начали бить в фанфары, предрекая своему кандидату Джо Байдену сокрушительную победу в ноябре. Опросы общественного мнения, вроде бы, подтверждают их прогноз. По ним преимущество Байдена в национальном масштабе достигло 15 процентов, у него 55 процентов, а у Трампа всего лишь 40. Но что самое главное - кандидат от демократов побеждает даже в ключевых на этих выборах штатах - Пенсильвании, Мичигане и Миннесоте, которые четыре года назад принесли Трампу победу над Хиллари Клинтон, и там у Байдена также немалый отрыв - в 9 процентов.
Однако, как говорят американцы, «дьявол кроется в деталях». И, если внимательно присмотреться к этим деталям, то победа Байдена не выглядит уже столь бесспорной. 100 дней - довольно большой срок, и за это время ситуация может полностью перевернуться.
Какие факторы сейчас играют не в пользу Трампа? Это прежде всего последствия наступления коронавируса. Президент только что вынужден был отменить главную часть конвента - партийного съезда, который должен провозгласить его кандидатом. Он должен пройти в августе городе Джексонвилле, что в штате Флорида, но сейчас именно этот штат стал одним из эпицентров пандемии, и Трамп скрепя сердце вынужден был объявить, что шумное массовое ралли не состоится. «Это будет небезопасно для здоровья людей, и мы хотим дать нации пример социального дистанцирования», - сказал президент.
А между тем именно такой формат в наибольшей степени устраивает Трампа. «Это не президент чатов в сети. Это не президент пресс-конференций. Он президент ралли», - говорит о нем республиканский стратег Джон Бребендер, напоминая, что именно такие громогласные предвыборные митинги принесли Трампу победу в 2016 году.
Но будет ли ралли или нет, самоуверенный Трамп, привыкший руководить реалити–шоу, может без особого труда переиграть Байдена, достаточно слабого для него противника в трех раундах публичных дебатов, которые состоятся 29 сентября, 15 и 22 октября. «Джо Байден cкользит на ровном месте, - говорится в одном из рекламных видео Трампа. - У Джо Байдена нет ни силы, ни характера, ни стойкости, ни ума, чтобы возглавлять эту страну». Сам Трамп в своих твиттах называет 77-летнего Байдена «сонным Джо» и напоминает, что во время праймериз тот порой не мог связать двух предложений и часто терял нить разговора. «Джо даже не знает, что он жив, понимаете?» - говорит о противнике Трамп.
И если кандидат от демократов вновь позволит себе ляпы по время дебатов в прямом эфире, которые будут смотреть десятки миллионов человек, то это может легко отвернуть от него значительную часть избирателей. Те поневоле задумаются, а действительно этот старый человек с очевидными признаками деменции может быть лидером Америки.
Но даже не эти факторы - ралли, дебаты и прочее являются главной проблемой нынешних выборов. А она состоит в том, что из-за коронавируса во всех штатах подавляющее большинство избирателей будут отправлять бюллетени по почте.
Вокруг голосования по почте в США уже много недель идут ожесточенные споры. Сам Трамп более 50 раз объявлял, что такое голосование дает огромный простор для фальсификации. До этого ему сообщили, что его сторонники, республиканцы в меньшей степени, чем демократы беспокоятся о своем здоровье и хотят, презрев опасность коронавируса, лично прийти на участки. Вот президент и уверовал, что все другие формы голосования ему не приемлемы.
Проблема между тем заключается в том, что до сих пор Америка не может решить, как считать отправленные по почте бюллетени, Следует ли принимать во внимание только те, что придут к определенному часу 3 ноября или же и те, что будут присланы позднее - неважно на сколько - на сутки или на неделю.
И вот тут-то и скрывается главный «дьявол». «Трамп может в день выборов провозгласить свою победу за счет голосов, поданных на участках в день выборов и запретить подсчет бюллетеней, которые придут позднее», - считает Лоуренс Дуглас, профессор Amherst College, автор книги «Уйдет ли он? Трамп и надвигающийся избирательный хаос 2020 года».
Эту тактику Трамп взял на вооружение во время выборов губернатора-республиканца Рика Скотта в 2018 году. «Честный подсчет голосов в предстоящие дни уже невозможен, - заявил он тогда. - Они должны быть подсчитаны в ночь выборов, а оставшиеся бюллетени, неизвестно откуда-то взявшиеся и «инфицированные» следует выбросить на помойку».
Скотт тогда победил, и теперь Трамп повторяет ту же риторику.
В случае, если большинство бюллетеней придут после дня голосования, а это самый вероятный сценарий, учитывая, что их будет миллионы, Трамп заставит законодательные ассамблеи в республиканских штатах проверить правильность подсчета «правильных», вовремя поданных голосов, что те и сделают в его пользу. И опасения, что так будет, заставляют американских демократов вновь и вновь поднимать вопрос о том, что Трамп не признает действительных итогов выборов. В четверг Байден вновь заявил о том, что «Трамп попытается косвенным образом украсть выборы». Пытаясь предотвратить такой поворот, руководство Демократической партии направило в штаты свыше 600 юристов с тем, чтобы проверить законность вердиктов местных властей.
В истории США были две плотные избирательные кампании – между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном в 1960 года и между Джорджем Бушем-младшим и Альбертом Гором в 2000-ом. Но тогда никто из проигравших и не пытался оспорить результаты выборов. Впрочем в этой стране до этого не было такого непредсказуемого и экзотичного президента как Трамп.
Сейчас президент сам дает основания считать, что намерен оставить за собой пост во что бы то ни стало. В июне в интервью телекомпании Fox Трамп говорил: «Ну если я не выиграю, то так тому и быть. Я уйду и буду заниматься чем-то другим». Но сейчас он поменял свою позицию. В более свежем интервью Крису Уоллесу из той же Fox News, которое состоялось на прошлой неделе Трамп сказал, что он может не принять результаты грядущих президентских выборов. «Я не собираюсь просто отвечать «да». Я не собираюсь отвечать «нет», - так Трамп ответил на вопрос о том, станет ли он признавать результаты будущих выборов. «Я плохо переношу поражения. Я не люблю проигрывать. Я нечасто проигрываю», - добавил к этому президент. Тем самым глава Белого дома заложил основу для «эпического столкновения» в ноябре, считает британская The Daily Telegraph.
Трамп также вступил в спор с ведущим телекомпании в отношении своего психического здоровья. По недавно устроенному опросу большинство американского считают, что у Байдена с психикой лучше, чем у Трампа. «Давайте я и Джо пройдем тест, который я прошел», - предложил Трамп. «Я видел этот тест и не могу назвать его самым сложным, - возразил Уоллес. Например в нем есть изображение животного с вопрос «Что это такое?», а на картинке изображен слон».
Замечательный выбор будет в ноябре в США - кто из кандидатов правильно ответит по картинке, что это слон, а, например не корова.
Но, если серьезно, то выборы 2020 года с большой долей вероятности перерастут в серьезное столкновение двух диаметрально противоположных Америк. Байдену нужна убедительная, с большим отрывом победа, которая не оставила бы его сопернику возможности оспорить решение нации. Но и в этом случае, считают многие политологи, Трамп не уйдет спокойно. Под предлогом борьбы с «левыми экстремистами и фашистами» он может призвать своих сторонников выйти на улицы. И что тогда ждет Америку – неужели гражданская война?