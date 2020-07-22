В Баку почтили память пилота Атакишиева

В годовщину гибели полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева, военного пилота МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочных полетов, представители Министерства обороны, посетили его могилу, возложили венок и почтили память. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Выступая на церемонии поминовения, офицер ВВС полковник Эльшад Панахов отметил, что за время службы в азербайджанской армии Р. Атакишиев показал себя профессиональным, образцовым офицером, патриотом своей страны, и его заслуги всегда высоко оценивались государством.