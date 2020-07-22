Европейский бизнес поставил рекорд после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантином. Деловая активность в еврозоне в июле 2020 года восстанавливается самыми высокими за два года темпами, свидетельствуют данные IHS Markit.

Индекс деловой активности (PMI) достиг 54,8 пункта в июле, поднявшись с отметки в 48,5 пункта в июне. Июльский рост на фоне снятия блокировок оказался выше прогнозов экспертов, которые ожидали показателя в 51,1 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, значение ниже этой отметки свидетельствует о спаде.

Самое значительное восстановление продемонстрировал французский бизнес. Деловая активность во Франции показала наибольший рост за последние 2,5 года. Также высокими темпами идет восстановление немецкого бизнеса, свидетельствуют данные компании.