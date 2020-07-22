Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили журналиста Виктора Шендеровича в домогательствах. Свои истории они опубликовали в Facebook.

Журналистка Лидия Михальченко написала, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать две другие женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.

Михальченко призналась, что долгое время считала Шендеровича «одним из лучших людей в этом мире». Однако позже ее повергло в шок нежелание журналиста «слышать и замечать отказ» с ее стороны, а также произошедшее между ним и другой девушкой. Михальченко написала, что Шендерович и Троицкая договорились о дружеской встрече, однако там он начал домогаться к ней, а в ответ на ее негодование сказал: «А для чего еще мужчины с девушками встречаются?»

Журналистка добавила, что по-прежнему не может прийти в себя после случившегося. Михальченко подчеркнула, что приняла решение рассказать о домогательствах со стороны Шендеровича несмотря на то, что ожидает травлю после публикации.