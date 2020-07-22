Великобритания приготовилась объявить войну фастфуду

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует ввести ограничения на продажу нездоровой пищи в стране, а также ограничить рекламу фастфуда в интернете и на телевидении, пишет Financial Times.

Правительство приготовилось объявить войну вредной пище и готовится ужесточить требования к маркировке продуктов и напитков с высоким уровнем сахара или соли. Такие меры нужны, чтобы снизить количество людей, которые страдают от ожирения. Среди предложений — обязать крупные рестораны указывать калорийность блюд в меню. Премьер-министр также хочет, чтобы на этикетках алкогольных напитков указывалась калорийность.

Джонсон задумался об ограничениях на продажу вредной еды после того, как узнал, что избыток веса повышает риск заболеть коронавирусом. «Мы будем счастливее, здоровее и устойчивее к болезням, таким как COVID-19, если сможем бороться с ожирением»,— сказал политик.