США согласились на переговоры с Ираном

США согласились провести встречи с Ираном, посвященные афганскому мирному процессу, заявил представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Для достижения и поддержания мира крайне значимо, чтобы был позитивно задействован регион, и мы даже согласились на организацию встреч, посвященных Афганистану, с Ираном, потому что мы также хотим, чтобы Иран выражал поддержку", - сказал Халилзад, выступая в US Institute of Peace.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.