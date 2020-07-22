В Нью-Йорке прошла акция в поддержку азербайджанской армии
В Нью-Йорке прошла акция поддержки азербайджанской армии, сообщают местные СМИ.
Согласно информации, акция, проведенная перед зданием Организации Объединенных Наций, затем продолжилась перед представительством Армении в Нью-Йорке.
Участники акции скандировали лозунги «Конец армянской оккупации», «Конец армянской агрессии», «Шехиды не умирают, Родина неделима» и другие. После завершения акции перед зданием ООН около 250 азербайджанцев из Нью-Йорка, Бостона, Нью-Джерси, Коннектикута и Массачусетса организовали шествие на участке 3-4 км под контролем полиции и направились к представительству Армении в Нью-Йорке. Перед представительством Армении находилось небольшое количество армян.