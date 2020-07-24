Редакция haqqin.az 24 июля 2020, 23:19

Еще одной страной, заявлявшей о братских чувствах к Азербайджану, однако вступившей в военно-политический союз с враждебной азербайджанскому государству страной под названием Армения, увы, является Иорданское Хашимитское Королевство. Как стало известно haqqin.az из военных источников, основа военно-политического сотрудничества между Арменией и братской Азербайджану Иорданией была заложена во время визита президента Армении в Амман в апреле 2019 года. Ответный же визит короля Абдаллы Второго в Ереван в феврале 2020 года значительно ускорил военно-техническое сотрудничество с Арменией. Иорданский монарх, как правило, ограничивает свои зарубежные визиты до одного рабочего дня. Даже во время своего визита в Баку в декабре 2019 года король задержался меньше суток. Примечательно, что предпочитающий обычно краткие однодневные визиты Его Величество Абдалла задержался в Ереване аж на два дня! А в Ереван король прибыл с многочисленной свитой министров – закреплять стратегический союз.

В настоящее время тесное военно-техническое сотрудничество между Иорданией и Арменией охватывает широкий спектр, включая поставку в Ереван вооружения и боеприпасов, в частности производящегося в Иордании ручного гранатометного комплекса РПГ-32. После России Иордания с 2013 года вторая страна, производящая этот вид гранотометов, получивший в Аммане официальное название – «Нашшаб». В настоящее время Иордания продвигает эти гранатометы на внешний рынок, в частности в Армению. Как сообщили haqqin.az информированные военные источники, со стороны Иордании сотрудничество курирует начальник Генштаба генерал-майор Юсиф Хунейти. С армянской стороны к проекту прикреплен скандально известный оружейный торговец, ныне разыскиваемый в России Давид Галстян. Недавно расследование российских журналистов политико-криминальной деятельности Д.Галстяна вызвало общественный резонанс в самой России и в Азербайджане. Более того, именно Д.Галстян занимался поставкой минометных снарядов из Сербии в Армению, что нашло отражение в недавних резонансных публикациях haqqin.az.

Напомним, что имя Галстяна проходит в отчете Совбеза ООН в связи с незаконными поставками вооружения в Сирию. Именно при посредничестве Д.Галстяна было осуществлено строительство военного предприятия по сборке автоматов Калашникова. Непосредственными торговыми партнерами Галстяна в Иордании являются Амжад Хамис аль-Шухейл (Amjad Khamis al-Shuhail) – директор Центра конструирования и развития имени короля Абдаллы II. Поставки оружия осуществляются по линии Военно-промышленной компании во взаимодействии с Центром конструирования и развития имени короля Абдаллы II. Итак, стратегический партнер и союзник Армении – мусульманская Иордания, как указывает сайт Министерства обороны Азербайджана, вместе с этим является военно-стратегическим партнером и Азербайджана. Как же понять подобную двойственность и не присущий исламу философский дуализм в политике хранителя мусульманских святынь в Иерусалиме?! Но, как явствует из чувственных речей президента Армена Саркисяна на берегу реки Иордан у мест крещения Христа, король Абдалла является хранителем и армянской церкви святого Карапета на берегу реки Иордан. Более того, по словам А.Саркисяна, король Иордании проявляет теплые и братские чувства к армянскому народу. Да и его отец король Хусейн, как утверждает армянский президент, был другом армянского народа. А по словам Абдаллы, он испытывает величайшее уважение к армянскому народу и государству, и между Хашемитами и армянским народом существует «исторически сформированная дружба» (haqqin.az всего лишь цитирует выступление Его величества!). По словам короля Иордании, армянская община играет важнейшую роль в жизни Иордании. И в отличие от других государств, богатых нефтью и газом, Армения и Иордания придают первостепенное значение человеческому капиталу.