Минская группа ОБСЕ выступила с новым заявлением по конфликту

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик распространили сегодня очередное заявление.

"Приветствуем относительную стабильность вдоль азербайджано-армянской границы с 16 июля и призываем стороны воспользоваться нынешним снижением активных боевых действий, чтобы подготовиться к серьезным предметным переговорам с целью найти всеобъемлющее решение конфликта. Еще раз подчеркиваем, что в этот сложный период крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений и действий, включая угрозы или предполагаемые угрозы гражданскому населению или критически важной инфраструктуре", - говорится в заявлении.

Сопредседатели отметили, что недавние публичные заявления, критикующие совместные усилия стран-сопредседателей, либо стремления в одностороннем порядке установить новые "условия" или изменения формата процесса урегулирования не способствуют возобновлению конструктивного диалога. Сопредседатели подтверждают, что политическая воля к достижению прочного мирного урегулирования лучше всего проявляется в том, чтобы воздерживаться от максималистских позиций, строго придерживаться режима прекращения огня и воздерживаться от провокационных заявлений и действий.