Представителя Евросоюза и посла Бельгии вызвали в МИД Азербайджана

Как сообщили в пресс-службе МИД, на встрече Х.Халафов отметил, что последняя военная провокация, совершенная Арменией на азербайджано-армянской границе, служит разжиганию напряженности как между двумя странами, так и в регионе.

Представитель ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас и посол Королевства Бельгия в Азербайджане Берт Шуфс были приглашены в Министерство иностранных дел, где состоялась встреча с заместителем министра Халафом Халафовым.

До сведения послов было доведено, что в последнее время в столицах и крупных городах ряда стран Европы радикальными армянами были совершены акты вандализма против азербайджанцев, а также попытки нападения на дипломатические представительства и консульства Азербайджана, звучат угрозы нашим дипломатам в этих странах, организовываются нападения на наших соотечественников.

До сведения посла Бельгии и представителя ЕС было доведено, что 22 июля этого года в соответствии с призывом Комитета бельгийских армян перед нашим посольством в Брюсселе была проведена массовая демонстрация, сопровождавшаяся серьезными актами провокации и вандализма. Было подчеркнуто, что, несмотря на неоднократные предупреждения всех соответствующих органов власти Бельгии, эти провокации не были предотвращены на должном уровне.

Х.Халафов отметил, что соответствующие органы Бельгии должны серьезно изучить случившееся, дать инциденту правовую оценку и привлечь к ответственности лиц, совершивших преступление и акт вандализма.

Заместитель министра также обратился к Кестутису Янкаускасу, заявив, что Европейский Союз, постоянно выступающий с заявлениями о нарушении прав человека в мире, не привел каких-либо объяснений недавним событиям, произошедшим на почве ксенофобии, вандализма, расовой дискриминации. Он подчеркнул, что это вызывает серьезную обеспокоенность в азербайджанском обществе и порождает определенные вопросы.

Посол Королевства Бельгия в Азербайджане Берт Шуфс выразил соболезнования азербайджанскому народу и близким погибших в результате событий, произошедших на азербайджано-армянской границе.

Посол Б.Шуфс отметил, что акция в Брюсселе была несанкционированной, они были проинформированы об этом, и именно по этой причине на территории посольства было размещено большое количество полицейских. Тем не менее посол признал, что полицейских оказалось недостаточно и на мирных демонстрантов было совершено нападение.