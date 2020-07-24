В Баку прекращает работу общественный транспорт

С сегодняшнего дня на территориях, где действует ужесточенный карантинный режим, применяется двухдневное ограничение на работу общественного транспорта.

Cогласно решению Оперштаба при Кабмине, запрещена деятельность общественного транспорта в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и на территории районов Абшерон, Барда, Самух, Сиязань, Шеки, Хачмаз, Геранбой и Гёйгёль в выходные дни.

В связи с этим с 00:00 25 июля 2020 года по 06:00 27 июля в упомянутых городах и районах общественный транспорт не будет работать.

Отмечается, что данный запрет не распространяется на деятельность такси.

Напомним, что ужесточенный карантинный режим в названных городах и районах продлится до 06:00 5 августа. В очередные выходные – с 00:00 1 августа до 06:00 3 августа общественный транспорт вновь не будет работать.