США захотели создать линию связи с Россией по космосу

США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтных ситуаций в космическом пространстве. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, передает РИА Новости.

По его словам, более реальным представляется организовать двусторонний канал связи, чем многосторонний. Форд отметил, что создание линии связи обусловлено необходимостью оперативной коммуникации между США и Россией для решения потенциальных проблем. Он подчеркнул, что в последние две недели Россия делает странные и опасные вещи на орбите, и поэтому может произойти определенное недопонимание.

Помощник госсекретаря США по международной безопасности рассказал, что стороны обсудят данный вопрос на переговорах экспертов двух стран в Вене, которые пройдут на следующей неделе.