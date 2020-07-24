С Таллисоном подписан контракт на два года. В бакинской команде он будет играть под 91-м номером.

Таллисон наряду с различными бразильскими клубами успел побывать и в бельгийском «Сент-Трюйдене». Прошлый сезон защитник провел в клубе бразильской Серии B «Гуарани».

Клуб объявил о трансфере 28-летнего бразильца Таллисона. Полное имя – Таллисон Аугусто Таварес Диас. Он играет на позиции левого защитника.

Это четвертый легионер, которого «Нефтчи» подписал этим летом. Ранее в команду пришли нигерийский фланговый полузащитник Юсуф Лаваль, бельгиец марокканского происхождения, опорный полузащитник Сабир Бугрин и центральный защитник из Бразилии Ренер Алвес Де Соуза.

Помимо иностранных игроков, в «Нефтчи» появились Джабир Амирли и Фахмин Мурадбейли, вернувшийся из аренды.

Напомним, что «Нефтчи» представит Азербайджан в Лиге Европы. Матчи 1-го квалификационного раунда этого турнира состоятся 27 августа. Соперник определится после жеребьевки, запланированной на 10 августа.