Израильская армия бомбит сирийские позиции

Израильская авиация атаковала позиции сирийской армии на юге страны, после того как с ее территории произошел артиллерийский обстрел Голанских высот, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

«Несколько минут назад ударные вертолеты израильской армии нанесли удары по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам», — говорится в сообщении.

Ранее армия САР нанесла удар по Голанским высотам, которые контролируются Иерусалимом.