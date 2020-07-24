Президент Турции Тайип Эрдоган распорядился, чтобы с 24 июля мечеть Айя-София была постоянно открыта для мусульманских поклонений. Об этом сообщил в пятницу губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

"Господин президент Реджеп Тайип Эрдоган дал указание, чтобы с сегодняшнего дня Айя-София была открыта для поклонений 24 часа в сутки. Мечеть Айя-София будет постоянно открыта. Мы благодарны нашему президенту", - написал он на своей странице в Twitter.