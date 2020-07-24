Депутат Фазиль Мустафа: «Если расследование haqqin.az подтвердится, я подам в отставку из группы Азербайджан-Иордания»

Благодаря журналистским расследованиям haqqin.az мы узнаем наших друзей и врагов. Согласно очередному расследованию этого сайта, одной из стран, поставлявших оружие в Армению, является Иордания. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал депутат Фазиль Мустафа.

Депутат заявил, что если этот факт будет доказан, то он подаст в отставку из межпарламентской рабочей группы Азербайджан - Иордания, в которой был представлен долгие годы.

«Я верующий мусульманин. Если кто-то вооружает врага, который убивает мусульман, то он для меня опаснее армян. Иордания является страной, у которой нет особого интереса в регионе. Даже если у нее есть интересы, она с легкостью могла бы их обеспечить посредством Азербайджана. Если помощь нашему врагу подтвердится, то мы будем рассматривать это как предательство», - сказал он.