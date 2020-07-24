COVID-19 в Узбекистане: 667 новых зараженных за сутки

Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 667 и достигло 19 653, сообщила в субботу пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 25 июля 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 19 653", - говорится в сообщении Telegram-канала Минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 107 человек.

По данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 10 472. В пятницу из больниц были выписаны 323 человека, в четверг – 277, в среду – 351. Сейчас на лечении находятся 9 074 пациента с COVID-19, в том числе 138 - в тяжелом состоянии, 40 - в критическом.