COVID-19 в Узбекистане: 667 новых зараженных за сутки
Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 667 и достигло 19 653, сообщила в субботу пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
К пятнице число зарегистрированных случаев составляло 18 986, скончались 103 пациента, 10149 выздоровели.
"По состоянию на 25 июля 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 19 653", - говорится в сообщении Telegram-канала Минздрава.
За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 107 человек.
По данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 10 472. В пятницу из больниц были выписаны 323 человека, в четверг – 277, в среду – 351. Сейчас на лечении находятся 9 074 пациента с COVID-19, в том числе 138 - в тяжелом состоянии, 40 - в критическом.