Ученые предложили новый способ лечения «бессмертных» вирусов

Ученые из Швеции и США разработали инновационный метод борьбы с неизлечимыми вирусными инфекциями. Как пишет журнал PLOS Pathogenes, в Лундском университете на примере «бессмертного» герпеса предложили задействовать не биологические, а физические свойства вируса.

Оказалось, что вирус герпеса имеет высокое внутреннее давление, потому что плотно «упакован» в белковую оболочку, внутри которой находится геном. Это позволяет вирусу моментально выбрасывать свои гены в ядро клетки. После этого клетка производит все новые и новые вирусы, убивающие другие клетки.

Новый препарат эффективен за счет того, что его молекулы проникают в белковые оболочки вируса и не дают генам выйти за пределы вируса и заражать клетку.

Между тем существующие лекарства борются с вирусными белками, однако, если вирус мутирует, лечение становится неэффективным.

Авторы исследования надеются, что их метод поможет пациентам с нарушенной иммунной системой, включая младенцев, людей с ВИЧ и раком.