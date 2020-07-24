В Азербайджане коронавирусный больной вышел из дома и попал под следствие

20 июля в 10:00 в Гёчайском районе житель села Инча коронавирусный больной 46-летний Вюгар Мехтиев, которому было назначено лечение на дому, без разрешения покинул место проживания.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, В.Мехтиев при этом не надел защитную маску, чем создал угрозу заражения других людей.

По факту в прокуратуре района было возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1. (Нарушение эпидемического, санитарно-гигиенического или же карантинного режима) УК Азербайджана и направленно для расследования в следственное отделение районной полиции.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по делу.